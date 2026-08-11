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Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (11.08.2026)

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (11.08.2026)
DTS Nachrichtenagentur
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In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 4, 11, 12, 16, 30, die beiden “Eurozahlen” sind die 8 und 9. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Spielschein für Eurojackpot (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

Der Eurojackpot wird seit 2012 gespielt, 19 Länder sind an der Lotterie beteiligt. Bei den Ziehungen am Dienstag und Freitag in Helsinki werden fünf Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 50 gezogen und separat zwei von 12 Zahlen, die sogenannten “Eurozahlen”.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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