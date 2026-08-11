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Transfercoup | EV Füssen holt punktbesten Verteidiger der Oberliga Süd

Transfercoup | EV Füssen holt punktbesten Verteidiger der Oberliga Süd
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Presse Augsburg
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Der EV Füssen verstärkt seine Defensive mit einem hochkarätigen Neuzugang. Karel Klikorka wechselt von den Tölzer Löwen an den Kobelhang und soll der Füssener Abwehr künftig auch offensiv neue Impulse geben.

 

Der 24-jährige Tscheche war in der vergangenen Spielzeit der punktbeste Verteidiger der Oberliga Süd. In 61 Hauptrundenspielen sammelte Klikorka zwölf Tore und 49 Vorlagen. Zudem wurde er zum Verteidiger des Jahres der Oberliga Süd gewählt.

Der 1,86 Meter große Linksschütze überzeugt vor allem mit Spielübersicht, schnellen Händen und seiner Stärke im Spielaufbau. Mit einer Plus/Minus-Bilanz von +44 gehörte er auch defensiv zu den besten Verteidigern der Liga.

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Viel Erfahrung aus Tschechien

Klikorka wurde in Prag ausgebildet und schaffte bereits mit 17 Jahren den Sprung in die höchste tschechische Liga. In seiner Heimat spielte er unter anderem für Mladá Boleslav, Slavia Prag und Rytíři Kladno. Insgesamt bringt er mehr als 220 Einsätze in der zweiten tschechischen Liga und 27 Extraliga-Partien mit.

2025 wechselte Klikorka erstmals nach Deutschland nach Bad Tölz. Nun soll er im Ostallgäu seine Erfahrung und offensive Qualität einbringen. Insbesondere im Powerplay und Spielaufbauhöfft man beim EVF auf die Durchschlagskraft des Transfercoups.

 

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