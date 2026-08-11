Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.08.2026

Innenstadt –Polizei ermittelt u.a. wegen Fahrens unter Drogeneinfluss
Gegen 00.45 Uhr unterzogen Polizeibeamte einen 47-jährigen Pkw-Fahrer in der Holzbachstraße einer Verkehrskontrolle. Im Fahrzeug befanden sich auch die Ehefrau des Mannes sowie ihr gemeinsames zweijähriges Kind, das ungesichert auf dem Schoß der Mutter saß.
Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 47-Jährigen fest. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Opiate.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten eine Blutentnahme an.
Die Polizeiinspektion Augsburg West ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.
Der 47-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.
Hochzoll – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall
Gegen 13.15 Uhr befuhr eine 21-jährige Autofahrerin die Ortlerstraße in südlicher Richtung. An der Kreuzung zur Höfatsstraße übersah sie einen bevorrechtigten, von rechts kommenden Pkw eines 44-jährigen Mannes. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.
Die 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Polizei ermittelt u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte
Gegen 20.15 Uhr geriet die 48-Jährige im Bereich des Königsplatzes in eine Streitigkeit und störte in der Folge die Maßnahmen der herbeigerufenen Polizeikräfte. Einem erteilten Platzverweis kam die Frau trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach und schlug einer Polizeibeamtin unvermittelt auf den Unterarm.
Die Frau wurde daraufhin fixiert und in Gewahrsam genommen. Beim anschließenden Transport leistete die 48-Jährige weiterhin Widerstand, trat nach den Beamten und verletzte einen Polizisten leicht. Zudem beleidigte und bedrohte sie die Einsatzkräfte fortlaufend.
Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.
Die 48-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Polizei ermittelt nach Missbrauch von Notrufen
Die Feuerwehr suchte das Gebäude im Nachgang ab, konnte hierbei jedoch keinen Brandherd feststellen.
An den Feuermeldern entstand ein Schaden von rund 50€.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Missbrauchs von Notrufen.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.
REGION
Donauwörth – Kriminalpolizei ermittelt nach Callcenterbetrug
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Betrag.
Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:
- Männlich
- 170 cm groß
- Ca. 30 Jahre alt
- Kurze dunkle Haare
- Bekleidet mit: schwarzer Hose, schwarzer Kleidung
- Südländischer Phänotypus
Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen Betrugs.
Zeugen, welche gegen 15.45 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Donauwörth Neudegg wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.
Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.
Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:
Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.
Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.
Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.
Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.
Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.
Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:
https://www.polizei.bayern.de/nmmo
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick
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