Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.08.2026

Gegen 00.45 Uhr unterzogen Polizeibeamte einen 47-jährigen Pkw-Fahrer in der Holzbachstraße einer Verkehrskontrolle. Im Fahrzeug befanden sich auch die Ehefrau des Mannes sowie ihr gemeinsames zweijähriges Kind, das ungesichert auf dem Schoß der Mutter saß.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 47-Jährigen fest. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Opiate.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten eine Blutentnahme an.

Die Polizeiinspektion Augsburg West ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der 47-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.