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Männlicher Torso in Wald bei Flensburg gefunden

Männlicher Torso in Wald bei Flensburg gefunden
DTS Nachrichtenagentur
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In einem Waldstück in Glücksburg bei Flensburg ist am Dienstag ein in Plastikfolie verpackter menschlicher männlicher Torso gefunden worden. Wie die Polizeidirektion Flensburg und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, hatte ein Jäger die Leichenteile am Nachmittag gegen 16 Uhr im Waldstück “Friedholz” entdeckt.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Staatsanwaltschaft und Mordkommission haben die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben der Behörden wird aufgrund der Auffindesituation von einem Gewaltverbrechen ausgegangen; die Identität des Toten und die Hintergründe seien noch ungeklärt. Das Waldstück rund um den Fundort wird derzeit von der Spurensicherung, Beamten des Kommissariats 1 der BKI Flensburg und rund 40 Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein abgesucht. Die Obduktion soll im Laufe des Mittwochs stattfinden.

Die Polizei sucht Zeugen, die in den Tagen oder Wochen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Waldstücks “Friedholz” und des Pugumer Sees gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Flensburg entgegen.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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