Politik & Wirtschaft

US-Inflationsrate sinkt im Juli leicht auf 3,4 Prozent

US-Inflationsrate sinkt im Juli leicht auf 3,4 Prozent
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

In den USA ist die Inflationsrate im Juli 2026 minimal auf 3,4 Prozent gesunken, nach 3,5 Prozent im Vormonat. Das teilte die US-Statistikbehörde am Mittwoch mit.

Preise in einem US-Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise im siebten Monat des Jahres um 0,1 Prozent. Die oft als “Kerninflation” bezeichnete Teuerung ohne Energie und Nahrungsmittel lag im Juli bei 2,5 Prozent, nach 2,6 Prozent im Juni.

Die Energiepreise legten im Jahresvergleich um 14,7 Prozent zu, nach einem ebenfalls starken Anstieg um 15,7 Prozent im Vormonat. Die Auswirkungen des Ende Februar gestarteten Krieges im Nahen Osten dürften hier weiter ein zentraler Treiber gewesen sein. Nahrungsmittel verteuerten sich innerhalb eines Jahres um 3,0 Prozent (Juli: 3,0 Prozent).

Anleger schauen in der Regel mit Argusaugen auf die US-Inflation, da die Teuerungsrate ein wichtiger Indikator für die Zinspolitik der Notenbank Fed ist. Hohe Zinsen gelten als nachteilig für die Börse wie auch für den Immobilienmarkt, unter anderem weil das Bankkonto als Anlagealternative attraktiv bleibt.

- Anzeige -
Kanzleramt stimmte Steuererhöhungen in Verhandlungen zu
Dax geht mit Gewinnen ins Wochenende
AfD-Protest vor Berliner Volksbühne endet mit Tumult
Schnieder kritisiert Merz für Regierungsumbildung
Günther fordert mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Gasspeicherverband warnt vor Risiken für Gasversorgung Gasspeicherverband warnt vor Risiken für Gasversorgung
Nächster Artikel Merz auch nächste Woche noch im Urlaub Merz auch nächste Woche noch im Urlaub

Folgen Sie uns

You Might also Like