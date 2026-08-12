Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Verdächtiger Sprengstofffund bei Versanddienstleister in Neu-Ulm: Sperrungen und Evakuierung

Verdächtiger Sprengstofffund bei Versanddienstleister in Neu-Ulm: Sperrungen und Evakuierung
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein verdächtiger sprengstoffähnlicher Gegenstand in einem Versandlager in der Max-Eyth-Straße hat am Mittwochmittag in Neu-Ulm einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Angrenzende Bereiche wurden geräumt und der betroffene Werksteil sowie die an die Firma angrenzende Bahnlinie vorübergehend gesperrt, teilte die Polizei mit.

Inhalte im Überblick

Evakuierungen und Sperrmaßnahmen

Rund um den Versanddienstleister sicherten Einsatzkräfte das Gelände und wiesen Anwohner und Beschäftigte aus dem Gefahrenbereich. Die Sperrung erstreckt sich auf den unmittelbar betroffenen Firmenbereich sowie auf die angrenzende Bahnlinie; angesteuerte Züge sind davon betroffen.

Spezialkräfte unterwegs, Bevölkerung nicht gefährdet

Sprengstoffspezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes befanden sich nach Angaben der Polizei auf Anfahrt, um den Gegenstand zu untersuchen. “Es besteht aktuell keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung”, heißt es in der Mitteilung. Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

- Anzeige -
Verdächtiger Gegenstand in Neu‑Ulm harmlos: Sperrungen und Absperrungen aufgehoben
Tödliche Verkehrsunfälle in Schwaben Süd/West: Opferzahl steigt um 50 Prozent
Wohnmobil verliert Reifen und überschlägt sich auf A8 bei Günzburg – Ehepaar schwer verletzt
Frontalcrash auf St2025 bei Durach: Zwei Frauen (65, 71) schwer verletzt
Ruhiges Auftaktwochenende der Allgäuer Festwoche: 14 Einsätze, keine schweren Verletzungen
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Verdächtiger Gegenstand in Neu‑Ulm harmlos: Sperrungen und Absperrungen aufgehoben Rauchentwicklung in Augsburg-Univiertel: Feuer in Wohnung gelöscht, keine Verletzten
Nächster Artikel Reifenplatzer auf A8 bei Dasing: Kleintransporter schleudert, Fahrer leicht verletzt Reifenplatzer auf A8 bei Dasing: Kleintransporter schleudert, Fahrer leicht verletzt

Folgen Sie uns

You Might also Like