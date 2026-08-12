Festnahme nach Exhibitionismus an der Paar: 29-Jähriger leistet massiven Widerstand

An der Kiesbank am Ufer der Paar im Bereich Oberbernbacher Weg/Ecke Donauwörther Straße beobachteten Zeugen am Dienstagnachmittag einen Mann, der sich offen an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als Polizeibeamte gegen 14.40 Uhr vor Ort eintrafen, sollte der 29-Jährige zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle gebracht werden. Dagegen wehrte er sich nach Angaben der Polizei massiv.

Mehrere Beamte verletzt, Haftbefehl erlassen

Bei den Widerstandshandlungen zogen sich drei Polizeibeamte leichte Verletzungen zu; ein Beamter musste seinen Dienst vorzeitig beenden, weil er nicht mehr einsatzfähig war. Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten richten sich unter anderem gegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und exhibitionistische Handlungen.

Hintergrund und weiterer Vorgang

Wie die Polizei weiter mitteilte, war der 29-Jährige, der die sierra-leonische Staatsbürgerschaft besitzt und derzeit keinen festen Wohnsitz hat, wenige Stunden zuvor aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt; dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte befindet sich nun wieder in einer Justizvollzugsanstalt.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.