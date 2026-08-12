Wallerstein (Landkreis Donau-Ries): Nach Sturz im Straßengraben eingeschlafen – Radfahrer mit über 1,6 Promille

Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte die Polizei in Wallerstein im Landkreis Donau-Ries: Ein 71-jähriger Radfahrer ist gestürzt und anschließend im Straßengraben eingeschlafen. Ein Autofahrer entdeckte den Mann neben seinem Fahrrad.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Montagabend. Der 71-Jährige hatte sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zugezogen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille.

Der Radfahrer wurde zur medizinischen Versorgung und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 71-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.