Mering: Betrunken gestürzt, ins Auto gestiegen und davongefahren – 44-Jährige leistet Widerstand

Mering – Eine mutmaßliche Trunkenheitsfahrt hat in der Nacht auf Mittwoch in Mering einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine 44-jährige Frau soll nach einem alkoholbedingten Sturz in ihr Auto gestiegen und davongefahren sein. Später leistete sie laut Polizei bei einer Blutentnahme erheblichen Widerstand.

Gegen 0.51 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über eine offenbar aufgrund ihrer Alkoholisierung gestürzte Person in der Münchener Straße. Noch bevor der Rettungsdienst eintraf, stieg die 44-Jährige nach Angaben der Polizei in ihren Pkw und verließ den Ort. Ein Zeuge beobachtete sowohl den Sturz als auch die anschließende Fahrt.

Eine Polizeistreife konnte die Frau wenig später vor ihrer Wohnanschrift antreffen. Sie machte laut Polizei einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Daraufhin wurde die 44-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Dort leistete die Frau nach Angaben der Polizei erheblichen Widerstand gegen die Maßnahme. Zur Durchführung der Blutentnahme musste deshalb eine zweite Polizeistreife zur Unterstützung hinzugezogen werden.

Die Beamten stellten sowohl den Führerschein als auch den Fahrzeugschlüssel der 44-Jährigen sicher. Gegen die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.