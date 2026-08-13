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Sonnenfinsternis über Augsburg: Spektakuläre Bilder aus der Region

Presse Augsburg
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Augsburg/Mering – Ein besonderes Himmelsschauspiel war am Mittwochabend über Augsburg und der Region zu beobachten. Von der Meringerzeller Hütte im Landkreis Aichach-Friedberg aus bot sich ein guter Blick auf die partielle Sonnenfinsternis.

Dabei schob sich der Mond teilweise vor die Sonne und verdeckte einen Teil der Sonnenscheibe. Das seltene astronomische Ereignis war bei entsprechenden Sichtbedingungen auch im Raum Augsburg zu verfolgen.

Von der Meringerzeller Hütte bei Mering aus gelangen Christoph Bruder eindrucksvolle Aufnahmen des Himmelsschauspiels.

Fotos: Christoph Bruder

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