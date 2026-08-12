Neu-UlmNewsletterPolizei & Co

Entwarnung nach Großeinsatz in Neu-Ulm: ICE-Strecke wieder freigegeben

Entwarnung nach Großeinsatz in Neu-Ulm: ICE-Strecke wieder freigegeben
Presse Augsburg
Presse Augsburg
0 Minuten Lesezeit

Ein sprengstoffähnlicher Gegenstand hat in Neu-Ulm einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Auch eine angrenzende ICE-Bahnstrecke musste vorübergehend gesperrt werden.

Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts untersuchten den verdächtigen Gegenstand. Dabei konnten nach Angaben der Polizei keine sprengstoffrelevanten Spuren festgestellt werden.

Daraufhin gab die Polizei Entwarnung. Die eingerichteten Absperrungen wurden aufgehoben, auch die betroffene ICE-Bahnstrecke konnte wieder freigegeben werden.

Aichach: Exhibitionist wehrt sich bei Festnahme heftig – drei Polizisten verletzt
Mann fährt ohne Führerschein und Zulassung mit technisch verändertem E‑Bike in Stadtbergen
Mehrere Call‑Center‑Betrugsversuche in Augsburg – Senioren reagieren richtig, kein Schaden
Reifenplatzer auf A8 bei Dasing: Kleintransporter schleudert, Fahrer leicht verletzt
Rauchentwicklung in Augsburg-Univiertel: Feuer in Wohnung gelöscht, keine Verletzten
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonPresse Augsburg
Folgen
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.
Vorheriger Artikel Seibert: Staatsräson gilt nicht für Siedlungspolitik Seibert: Staatsräson gilt nicht für Siedlungspolitik
Nächster Artikel Dax bricht Rekordjagd trotz positiver US-Inflationsdaten ab Dax bricht Rekordjagd trotz positiver US-Inflationsdaten ab

Folgen Sie uns

You Might also Like