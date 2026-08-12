Entwarnung nach Großeinsatz in Neu-Ulm: ICE-Strecke wieder freigegeben

Ein sprengstoffähnlicher Gegenstand hat in Neu-Ulm einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Auch eine angrenzende ICE-Bahnstrecke musste vorübergehend gesperrt werden.

Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts untersuchten den verdächtigen Gegenstand. Dabei konnten nach Angaben der Polizei keine sprengstoffrelevanten Spuren festgestellt werden.

Daraufhin gab die Polizei Entwarnung. Die eingerichteten Absperrungen wurden aufgehoben, auch die betroffene ICE-Bahnstrecke konnte wieder freigegeben werden.