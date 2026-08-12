Augsburg: Unbekannter schlägt Fußgänger am Leonhardsberg mit Glasflasche, leicht verletzt

Unbekannter schlägt Fußgänger am Leonhardsberg mit Glasflasche und verletzt ihn leicht

In der Nacht auf Mittwoch wurde ein 40-jähriger Mann am Leonhardsberg von einem bislang unbekannten Täter mit einer Glasflasche angegriffen und am Hinterkopf verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 03.54 Uhr, als der Fußgänger stadtauswärts auf dem Gehweg unterwegs war und einen Mann auf der Fahrbahn ansprach, weil dieser die Straße verlassen sollte. Unvermittelt schlug der Unbekannte dem 40-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf; der Geschädigte erlitt eine Platzwunde, lehnte eine medizinische Behandlung im Uniklinikum jedoch ab.

Tatbeschreibung und Fahndung

Der Täter flüchtete nach der Tat. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Nahbereich führte bislang nicht zur Ergreifung des Mannes. Die Polizei beschreibt den Verdächtigen als etwa 20 Jahre alt mit dunklen Haaren; er trug einen dunklen Pullover und eine dunkle Jeanshose und war in Begleitung von zwei Frauen unterwegs.

Ermittlungen und Zeugensuche

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach bisherigen Angaben besitzt der 40-Jährige die polnische Staatsangehörigkeit. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise, die zur Identifizierung des Täters oder zum Tatablauf beitragen könnten.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.