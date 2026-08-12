Polizeipräsidium Oberfranken

Kind in Heinersreuth durch falschen „Unfall“-Anruf zu Tresorübergabe gebracht

Kind in Heinersreuth durch falschen „Unfall“-Anruf zu Tresorübergabe gebracht
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Unbekannter täuscht Kind mit Schockanruf und lässt Tresor abholen

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagnachmittag in Heinersreuth ein Kind telefonisch getäuscht und dadurch die Übergabe eines Tresors sowie von Bargeld in Schweizer Franken veranlasst. Das Kind erhielt gegen 15 Uhr einen Anruf, in dem behauptet wurde, ein Familienangehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und befinde sich in Haft; durch eine Zahlung könne die Haft abgewendet werden. In der Folge legte das Kind einen kleinen Tresor und einen mittleren dreistelligen Betrag in Schweizer Franken in einen schwarzen Trolley und übergab beides an einen Abholer an der Wohnanschrift in der Denzenlohestraße.

Inhalte im Überblick

Beschreibung des Abholers und des Tresors

Der Abholer wird von der Polizei als etwa 30 Jahre alt und 160 bis 170 Zentimeter groß beschrieben. Er soll ein ovales Gesicht, eine kräftige Statur mit Bauch, kurze schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart gehabt haben. Bekleidet war er mit einem blau-weiß karierten Hemd und einer Schirmmütze unbekannter Farbe; seine Deutschkenntnisse wurden als sehr schlecht eingeschätzt.

Bei dem übergebenen Tresor handelt es sich um ein graues Modell mit einer Breite von etwa 40 Zentimetern, einer Höhe von etwa 35 Zentimetern und einer Tiefe von etwa 40 Zentimetern. Nach aktuellem Ermittlungsstand befanden sich im Tresor lediglich Dokumente.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Gesucht werden Personen, die am Dienstagnachmittag im Bereich der Denzenlohestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

- Anzeige -

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

Scheune in Emtmannsberg brennt nieder – hoher Sachschaden, Brandursache unklar
Diebe stehlen Wechselrichter aus Solarpark bei Kirchenpingarten – 40.000 Euro Schaden
Audi RS Q8 im Wert von rund 130.000 Euro aus Hof in Kronach gestohlen
Grenzfahndung auf A9/A72: Mehrere Drogenfunde, ein Mann in Untersuchungshaft
Traktor kippt bei Feldarbeiten: 74‑Jähriger stirbt nahe Warmensteinach
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Aichach: Exhibitionist wehrt sich bei Festnahme heftig – drei Polizisten verletzt Aichach: Exhibitionist wehrt sich bei Festnahme heftig – drei Polizisten verletzt
Nächster Artikel Krischer: Fahrrinnen-Optimierung am Rhein zentral Krischer: Fahrrinnen-Optimierung am Rhein zentral

Folgen Sie uns

You Might also Like