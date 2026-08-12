Kind in Heinersreuth durch falschen „Unfall“-Anruf zu Tresorübergabe gebracht

Unbekannter täuscht Kind mit Schockanruf und lässt Tresor abholen

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagnachmittag in Heinersreuth ein Kind telefonisch getäuscht und dadurch die Übergabe eines Tresors sowie von Bargeld in Schweizer Franken veranlasst. Das Kind erhielt gegen 15 Uhr einen Anruf, in dem behauptet wurde, ein Familienangehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und befinde sich in Haft; durch eine Zahlung könne die Haft abgewendet werden. In der Folge legte das Kind einen kleinen Tresor und einen mittleren dreistelligen Betrag in Schweizer Franken in einen schwarzen Trolley und übergab beides an einen Abholer an der Wohnanschrift in der Denzenlohestraße.

Beschreibung des Abholers und des Tresors

Der Abholer wird von der Polizei als etwa 30 Jahre alt und 160 bis 170 Zentimeter groß beschrieben. Er soll ein ovales Gesicht, eine kräftige Statur mit Bauch, kurze schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart gehabt haben. Bekleidet war er mit einem blau-weiß karierten Hemd und einer Schirmmütze unbekannter Farbe; seine Deutschkenntnisse wurden als sehr schlecht eingeschätzt.

Bei dem übergebenen Tresor handelt es sich um ein graues Modell mit einer Breite von etwa 40 Zentimetern, einer Höhe von etwa 35 Zentimetern und einer Tiefe von etwa 40 Zentimetern. Nach aktuellem Ermittlungsstand befanden sich im Tresor lediglich Dokumente.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Gesucht werden Personen, die am Dienstagnachmittag im Bereich der Denzenlohestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.