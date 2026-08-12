Diebe stehlen Wechselrichter aus Solarpark bei Kirchenpingarten – 40.000 Euro Schaden

Unbekannte Täter haben zwischen dem 16. April und dem 7. August aus einem Solarpark bei Lienlasmühle mehrere Wechselrichter gestohlen. Der Schaden durch die Entwendung beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Tat und der Schaden

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im genannten Zeitraum Zugang zu dem Solarpark westlich des Ortsteils Lienlasmühle in der Gemeinde Kirchenpingarten. Dort entfernten sie mehrere Wechselrichter, die für die Umwandlung des erzeugten Gleichstroms in netzverfügbaren Wechselstrom notwendig sind. Der materielle Schaden wird von der Polizei mit rund 40.000 Euro angegeben.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen. Sie sucht Zeugen, die zwischen dem 16. April und dem 7. August verdächtige Beobachtungen im Bereich des Solarparks gemacht haben, etwa ungewöhnliche Personen oder Fahrzeuge. Hinweise aus der Bevölkerung werden erbeten.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.