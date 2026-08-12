Falscher Polizist raubt 67‑Jähriger Schmuck nach 110‑Anrufbetrug in Neunburg vorm Wald

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagmittag in Neunburg vorm Wald einer 67-jährigen Frau Schmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags geraubt, nachdem er sich an der Wohnungstür als Kriminalbeamter ausgegeben und zuvor telefonisch getäuscht hatte. Die Frau wehrte sich, wurde dabei an der Hand verletzt und ambulant versorgt. Der Täter floh mit einem dunklen Kombi, in dem offenbar eine zweite Person wartete.

Neue Masche mit vorgetäuschtem Notruf

Nach Angaben der Polizei meldete sich der Unbekannte gegen 12:05 Uhr bei der Seniorin und behauptete, es sei in der Nachbarschaft eingebrochen worden. Er schlug vor, die Echtheit des Einsatzes über die Notrufnummer 110 prüfen zu lassen. Die Frau hörte ein Freizeichen und wählte dem Anschein nach die 110, wurde dabei jedoch nicht mit der Einsatzzentrale verbunden: Die Betrüger blieben in der Leitung und simulierten das Gespräch mit dem Polizeinotruf.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg weist deutlich darauf hin: “Diese Methode ist nicht echt! Sie können nur den Notruf wählen, wenn Sie das aktuelle Gespräch beenden und dann die 110 wählen!”

Raub an der Tür und Flucht mit Kombi

Kurz nach dem Telefonat erschien ein Mann an der Wohnungstür, stellte sich als Beamter der Kriminalpolizei vor und nahm eine Schachtel mit Schmuck an sich. Als die 67-Jährige misstrauisch wurde und ihn am Verlassen der Wohnung hindern wollte, kam es zu einem Gerangel. Dabei verletzte der Täter die Frau an der Hand und flüchtete mit dem Schmuck.

Vor dem Haus wartete ein dunkler Pkw-Kombi mit einem Teilkennzeichen HH-LK????, in den der Täter einstieg und davonfuhr. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise, insbesondere zu dem gesuchten Fahrzeug und Beobachtungen im Bereich Katzdorfer Straße, Herbststraße, Frühlingsstraße und Amberger Straße in Neunburg vorm Wald.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.