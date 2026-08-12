Mann fährt ohne Führerschein und Zulassung mit technisch verändertem E‑Bike in Stadtbergen

Stadtbergen – Auf der Ulmer Landstraße stellten Streifenbeamte am Dienstagabend ein technisch verändertes Zweirad sicher und stoppten die Fahrt des Fahrers. Der 37-Jährige fuhr gegen 17.20 Uhr auf einem als E‑Bike bezeichneten Fahrzeug, trat jedoch nicht in die Pedale; bei der anschließenden Kontrolle fehlten dem Gefährt sowohl eine Betriebserlaubnis als auch ein Versicherungskennzeichen, außerdem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.

Weiterfahrt unterbunden, Zweirad sichergestellt

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 37-Jährigen und stellten das Zweirad sicher. Die Polizei wertete das Fahrzeug als technisch verändert, weil es offenbar die Merkmale eines zulassungsfreien Fahrrads nicht mehr erfüllte.

Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Die Polizeiinspektion Augsburg West hat Ermittlungen unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Der Fahrer ist nigerianischer Staatsangehöriger.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.