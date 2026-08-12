Rauchentwicklung in Augsburg-Univiertel: Feuer in Wohnung gelöscht, keine Verletzten

In einem Mehrfamilienhaus im Univiertel sorgte am Dienstagmorgen eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung im dritten Obergeschoss für einen Feuerwehreinsatz. Die Berufsfeuerwehr Augsburg öffnete die verschlossene Wohnungstür und löschte den Brand; Personen befanden sich nach Angaben der Einsatzkräfte nicht in der Wohnung und es gab keine Verletzten.

Brand im dritten Obergeschoss gelöscht

Gegen 08.37 Uhr eingegangene Notrufe meldeten Rauch aus der Wohnung in der Singerstraße, zudem bestand die Vermutung, dass sich noch Personen im Gebäude befinden könnten. Die Berufsfeuerwehr rückte aus, öffnete die verschlossene Wohnung und löschte das Feuer. Eine Gefahr für die anderen Anwohner bestand nach Angaben der Polizei nicht.

Ursache unklar, Ermittlungen laufen

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen konnte die Brandursache noch nicht verifiziert werden. Auch der entstandene Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurden Ermittlungen eingeleitet.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.