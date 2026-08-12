Partielle Sonnenfinsternis über Deutschland

Über Europa war am Mittwochabend eine Sonnenfinsternis zu sehen. In Deutschland war das Ereignis als partielle Sonnenfinsternis zu beobachten.

Sonnenfinsternis am 12.08.2026, via dts Nachrichtenagentur

Der Mond schob sich zwischen Sonne und Erde und verursachte für Teile Europas eine totale Sonnenfinsternis, die nahe der Nordküste Sibiriens begann. Der Kernschatten des Mondes zog über die Nordpolarregion, streifte Grönland und Island und erreichte schließlich Spanien und die Nordostspitze Portugals.

In Deutschland begann die partielle Sonnenfinsternis gegen 19:11 Uhr im Norden und einige Minuten später im Süden. Der Höhepunkt, bei dem die Sonne zu etwa 85 bis 90 Prozent vom Mond verdeckt wurde, lag zwischen 20:05 Uhr und 20:15 Uhr. Das Spektakel endete mit dem Sonnenuntergang zwischen 20:30 Uhr und kurz nach 21 Uhr. Experten warnten davor, die Sonnenfinsternis ohne zertifizierte Sonnenfinsternisbrille zu beobachten, da dies die Augen stark schädigen könne.

In Spanien fieberten Millionen Einwohner und Touristen der totalen Verdunkelung entgegen. Medien berichteten, dass auf Mallorca der Besucheransturm bereits am Morgen für Verkehrsbehinderungen sorgte. Aussichtspunkte und Buchten waren schon Stunden vor Beginn der Sonnenfinsternis überfüllt, und einige Zufahrten wurden gesperrt. Die totale Sonnenfinsternis endete kurz nach 20:30 Uhr am Mittelmeer.