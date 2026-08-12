Großbrand in Stall bei Adlkofen: Viele Schweine vermutlich verendet

Großbrand in Stall bei Adlkofen: Feuer gelöscht, viele Tiere verendet

Bei einem Brand einer landwirtschaftlichen Stallung in Adlkofen im Landkreis Landshut ist das Feuer inzwischen gelöscht. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr bleiben weiterhin vor Ort. In der Stallung befand sich eine größere Anzahl von Schweinen, offenbar mehrere hundert. Das Veterinäramt wurde hinzugezogen. Es muss davon ausgegangen werden, dass eine Vielzahl der Tiere verendete.

Einsatzlage und Maßnahmen

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und die Flammen löschen. Trotz des erfolgreichen Löscharbeitens sind mehrere Einsatzkräfte noch am Einsatzort tätig, um Nachlöscharbeiten durchzuführen und die Lage zu sichern.

Tierbestand und Veterinärmaßnahmen

Wegen der in der Stallung untergebrachten Schweine wurde das Veterinäramt eingeschaltet. Nach bisherigem Stand ist davon auszugehen, dass viele Tiere gestorben sind. Weitere Angaben zur genauen Zahl der betroffenen Tiere oder zur Ursache des Brandes lagen in der Polizeimeldung nicht vor.

Die zuvor ausgesprochene Bitte an Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wurde aufgehoben.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.