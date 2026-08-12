Vermischtes

Lottozahlen vom Mittwoch (12.08.2026)

Lottozahlen vom Mittwoch (12.08.2026)
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

In der Mittwochs-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen.

Spielschein für Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Sie lauten 7, 20, 22, 27, 29, 39, die Superzahl ist die 2. Weiterhin liegt der Jackpot beim Rekordwert von 50 Millionen Euro. Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 9596505. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 710217 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege, und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

- Anzeige -

Nach unterschiedlichen Statistiken spielen rund 10-20 Millionen Deutsche jede Woche Lotto. Innerhalb eines Jahres beteiligen sich über 20 Millionen Deutsche mindestens einmal an dem Gewinnspiel.

Tausende öffentliche Auspeitschungen in Afghanistan dokumentiert
Partielle Sonnenfinsternis über Deutschland
Ermittlungsverfahren gegen Eltern nach Kindstod in Preetz
Kolumbien bittet Deutschland nach Erdbeben um Hilfe
Männlicher Torso in Wald bei Flensburg gefunden
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Dax bricht Rekordjagd trotz positiver US-Inflationsdaten ab Dax bricht Rekordjagd trotz positiver US-Inflationsdaten ab
Nächster Artikel 20‑Jähriger bei Alleinunfall auf B289 bei Marktleugast tödlich verunglückt 20‑Jähriger bei Alleinunfall auf B289 bei Marktleugast tödlich verunglückt

Folgen Sie uns

You Might also Like