Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete Richtung Japan ab

Kurz vor dem geplanten Militärmanöver der USA und Südkoreas hat Nordkorea nach Angaben aus Seoul erneut eine ballistische Rakete abgefeuert. Das teilte das südkoreanische Militär. Es ist der zweite derartige Start innerhalb weniger Tage.

Nordkorea und Japan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Rakete wurde um etwa 6 Uhr morgens aus der Region Wonsan an der Ostküste abgefeuert und soll über 700 Kilometer weit geflogen sein. Die Geheimdienste von Südkorea und der USA hätten den Start von Anfang an verfolgt und Informationen auch mit Japan geteilt, hieß es.

Das südkoreanische Militär erklärte, man beobachte die Aktivitäten Nordkoreas genau und halte die Fähigkeit und Bereitschaft aufrecht, auf jegliche Provokation zu reagieren. Der jüngste Start erfolgte sechs Tage nach dem Abschuss einer Kurzstreckenrakete in dieselbe Richtung.