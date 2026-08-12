Brand in Rednitzhembach: 71‑Jähriger nach Feuer in Wohnheim gestorben, Millionenschaden

Schwerverletzter nach Brand in Rednitzhembach gestorben

Ein 71 Jahre alter Bewohner einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Rednitzhembach ist zwei Tage nach einem Brand am Samstag (8. August) im Krankenhaus gestorben. Rettungskräfte hatten den Mann am Nachmittag des Feuers aus einer brennenden Dachgeschosswohnung gerettet; er wurde schwerverletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr löschte das Feuer nach etwa einer Stunde, insgesamt waren knapp 50 Personen von der Evakuierung des Hauses betroffen.

Rauch aus dem Dach gemeldet – Dachgeschosswohnung im Vollbrand

Gegen 12:40 Uhr meldeten Zeugen Rauch, der aus dem Dach des Gebäudes in der Steigerwaldstraße aufstieg. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war die Rauchsäule weithin sichtbar, und mindestens eine Wohnung im Dachgeschoss stand bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr begann sofort mit Löschmaßnahmen und organisierte parallel die Menschenrettung aus den unmittelbar betroffenen vier Wohnungen.

Aus einer dieser Wohnungen bargen Einsatzkräfte den 71-Jährigen, der vor Ort erstversorgt und anschließend per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die weiteren Bewohner des Gebäudekomplexes wurden durch Feuerwehr und Polizei evakuiert; insgesamt waren von der Maßnahme knapp 50 Personen betroffen.

Ermittlungen: Brand wohl fahrlässig durch Zigarette verursacht

Die Feuerwehr löschte das Feuer nach etwa einer Stunde. Vier Wohnungen brannten vollständig aus, eine weitere Wohnung wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehr als eine Million Euro geschätzt.

Beamte des Fachkommissariats der Schwabacher Kriminalpolizei untersuchten den Brandort mit Unterstützung von Spezialisten des Landeskriminalamtes. Nach bisherigem Ermittlungsstand “wird davon ausgegangen, dass der Brand fahrlässig – möglicherweise durch eine Zigarette – verursacht wurde.” Der 71-Jährige, der zunächst schwerverletzt geborgen worden war, verstarb am Dienstagnachmittag (11.08.2026) im Krankenhaus; eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.