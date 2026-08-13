Bewaffneter Raub 2022 geklärt: Mitarbeitende und mutmaßlicher Täter festgenommen

Bewaffneter Überfall auf Verbrauchermarkt in Undorf nach vier Jahren aufgeklärt

Nach mehr als vier Jahren hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Regensburg einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Verbrauchermarkt im Nittendorfer Ortsteil Undorf aufgeklärt. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen: Eine 34-jährige Marktangestellte sitzt in Untersuchungshaft, ein 23-jähriger Beschuldigter stellte sich nach Fahndungsmaßnahmen der Polizei und wurde ebenfalls in Haft genommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass bei dem Überfall am 26. Juli 2022 Schüsse abgegeben wurden, bei der verwendeten Waffe handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Schreckschusswaffe.

Ermittlungen führten über Jahre und mehrere Spuren

Der Täter hatte sich laut Polizeibericht am Abend des 26. Juli 2022 unbemerkt in dem Markt einschließen lassen, ein Büro aufgesucht und dort zwei Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Einer der Angestellten wurde gezwungen, mit einem Brecheisen den Tresor zu öffnen und übergab eine niedrige fünfstellige Summe an Bargeld. Bei der Flucht feuerte der Täter nach Angaben der Ermittler mehrfach Schüsse ab. Noch in der Tatnacht übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Ermittlungen; es folgten umfangreiche Fahndungs- und Spurensicherungsmaßnahmen, an denen unter anderem ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Dabei wurden mehrere Patronenhülsen und das verwendete Brecheisen sichergestellt.

Die Ermittler führten zahlreiche Vernehmungen durch, werteten Funkzellendaten aus und verfolgten Spuren bis ins europäische Ausland. Zwei Kinder im Alter von damals zehn beziehungsweise zwölf Jahren lieferten eine detaillierte Beschreibung des Täters, erinnerten sich teilweise an das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs und schilderten den Tatablauf außerhalb des Marktes. Trotz dieser Hinweise ergaben sich zunächst keine ausreichenden Anhaltspunkte für einen Tatverdächtigen, weshalb die Ermittlungen im Juni 2023 an die Staatsanwaltschaft Regensburg übergeben wurden.

Neue Hinweise und Auswertung digitaler Spuren führten zur Festnahme

Im Mai 2024 wurde der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ vorgestellt; ein eingegangener Hinweis führte zunächst nicht zur Identifizierung des Täters. Später erhärtete sich jedoch der Verdacht, dass der Täter über Insiderwissen verfügt haben könnte. Die Ermittlungen ergaben, dass eine Mitarbeiterin kurz vor der Tat telefonischen Kontakt zu einer zunächst unbekannten Person gehabt hatte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das zuständige Gericht Durchsuchungsbeschlüsse, die am 6. August 2025 vollzogen wurden. Mehrere Mobiltelefone wurden sichergestellt. Die Auswertung dieser Geräte sowie die Analyse weiterer Daten und Chatverläufe brachten neue Erkenntnisse zum Tatablauf und zu Tatbeteiligten.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen identifizierten die Beamten auch die Fahrerin des Fluchtfahrzeugs. Die zum Tatzeitpunkt 18-jährige Frau bestätigte bei ihrer Vernehmung „wesentliche Ermittlungshypothesen“, wie es im Polizeibericht heißt. Aus den Erkenntnissen der Handy-Auswertung, der Funkzellendaten und weiteren Aussagen stellte die Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige. Am 6. August 2026 wurden die Haftbefehle vollstreckt; eine 34-jährige Angestellte des Marktes wurde festgenommen und auf Anordnung einer Ermittlungsrichterin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 23-jähriger Deutscher, stellte sich am 10. August 2026 der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg. Auch gegen ihn bestätigte der Ermittlungsrichter den Haftbefehl wegen „besonders schwerer räuberischer Erpressung“; er wurde ebenfalls in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Tatwaffe wurde nach Angaben der Ermittler bislang nicht aufgefunden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.