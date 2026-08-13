Polizeipräsidium Oberpfalz

Schockanruf: Seniorin in Grafenwöhr gibt Schmuck im mittleren fünfstelligen Wert ab

Schockanruf: Seniorin in Grafenwöhr gibt Schmuck im mittleren fünfstelligen Wert ab
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Seniorin in Grafenwöhr durch Schockanruf um Schmuck im fünfstelligen Bereich betrogen

Eine über 80 Jahre alte Frau aus Grafenwöhr ist am Dienstagnachmittag Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden und hat Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags an einen Abholer übergeben. Die unbekannte Anruferin gab vor, eine Bekannte der Tochter zu sein, und behauptete, diese habe einen Verkehrsunfall verursacht. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Inhalte im Überblick

Vorgehensweise der Täter

Am Dienstag, 11. August, gegen 15 Uhr meldete sich eine bislang unbekannte Person bei der Seniorin und erklärte, die Tochter der Frau sei in einen Verkehrsunfall verwickelt. Zur Vermeidung einer möglichen Untersuchungshaft sollte die Seniorin angeblich Geld und Wertsachen an einen angekündigten Abholer übergeben. Die Frau stellte daraufhin Schmuck im genannten Wert bereit.

Ein dunkel gekleideter Mann mit Kapuzenpulli holte den Schmuck ab. Nach ersten Erkenntnissen sprach er nicht viel, machte aber deutlich, dass die Geschädigte “bis 18 Uhr abends mit niemandem darüber reden dürfe”. Gegen 18 Uhr wandte sich die Tochter eigenständig an die Polizeiinspektion Eschenbach und informierte über die Übergabe.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die am Dienstag, 11. August, im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr im Ortskern oder im Umfeld des Schönbergs in Grafenwöhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Abholer geben können, werden gebeten, sich an die Ermittler zu wenden.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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