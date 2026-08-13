86‑Jähriger bei Unfall in Hauzenberg nach Berührung mit Pkw tödlich verunglückt

Tödlicher Zusammenstoß zwischen Pedelec und Pkw in Hauzenberg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kusserstraße in Hauzenberg ist am Mittwochabend ein 86 Jahre alter Pedelec-Fahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 17:15 Uhr bergab in Richtung Fritz-Weidinger-Straße unterwegs, als er mit einem von der Waldkirchener Straße einbiegenden Pkw kollidierte und bei dem Sturz tödliche Verletzungen erlitt.

Unfallhergang und Beteiligte

Der 86-jährige Hauzenberger fuhr mit seinem Pedelec aus der Büchlberger Straße in die Kusserstraße ein und wollte die Abfahrt in Richtung Fritz-Weidinger-Straße nehmen. Zeitgleich fuhr ein 69-jähriger Mann aus dem Landkreis Passau mit einem Skoda und angehängtem Anhänger von der Waldkirchener Straße in die Kusserstraße in gleicher Fahrtrichtung. Bei der anschließenden Berührung zwischen Pkw und E‑Bike kam der Zweiradfahrer zu Fall und wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Ermittlungen und Maßnahmen vor Ort

Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Sachverständigen zur Erstellung eines Gutachtens an. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Feuerwehr Hauzenberg übernahm die Verkehrslenkung während der Totalsperre im Bereich der Kusserstraße.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.