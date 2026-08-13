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Selenskyj drängt auf mehr US-Patriot-Raketen

Selenskyj drängt auf mehr US-Patriot-Raketen
DTS Nachrichtenagentur
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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt auf deutlich mehr Patriot-Raketen von den USA.

Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Ukraine habe nur ein Zehntel der benötigten Abfangraketen von den USA erhalten, um die zunehmenden russischen ballistischen Raketenangriffe zu stoppen, sagte er dem US-Nachrichtensender CNN. Ein Zehntel des aktuellen US-Bestands würde ausreichen, um alle russischen Angriffe abzuwehren, während fünf Prozent genügen würden, um die Ukraine durch den Winter zu bringen.

Die russischen Angriffe hätten in den letzten Wochen stark zugenommen, insbesondere auf die Hauptstadt Kiew, da Russland die nahezu erschöpften Bestände der ukrainischen Patriot-Abfangraketen ausnutze, so Selenskyj weiter. Der Juli sei der tödlichste Monat für ukrainische Zivilisten seit April 2022 gewesen.

Selenskyj sagte, dass er täglich in zahlreichen Telefonaten und Verhandlungen mit Verbündeten stehe, um mehr Abfangraketen zu sichern. Er hoffe, dass die USA der Ukraine eine Lizenz zur Herstellung der Abfangraketen erteilen würden, obwohl es noch Zweifel gebe, ob US-Präsident Donald Trump dies umsetzen werde.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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