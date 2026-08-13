Nach Sonnenfinsternis folgen die Perseiden: Sternschnuppen am schwäbischen Nachthimmel

Nach dem Blick auf die gestrige Sonnenfinsternis lohnt sich auch in den kommenden Nächten der Blick nach oben. Die Perseiden haben in der Nacht vom 12. auf den 13. August ihr diesjähriges Maximum erreicht und konnten bei guten Bedingungen für zahlreiche Sternschnuppen sorgen.

Die Perseiden sind jedes Jahr vom 17. Juli bis zum 24. August aktiv. Besonders viele Meteore sind gewöhnlich zwischen dem 9. und 15. August zu sehen. Für die Maximumsnacht 2026 erwartete das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) unter günstigen Bedingungen bis zu rund 20 sichtbare Sternschnuppen pro Stunde.

Wer die gestrige Sonnenfinsternis bereits für einen besonderen Blick in den Himmel genutzt hat, kann das Himmelsbeobachten damit in den kommenden Nächten fortsetzen.

Dunkler Himmel verbessert die Chancen

Auch nach dem Höhepunkt der Perseiden können noch Sternschnuppen beobachtet werden. Die besten Bedingungen gibt es abseits von Straßenbeleuchtung und anderen künstlichen Lichtquellen. Ein möglichst dunkler Standort erhöht die Wahrscheinlichkeit, die leuchtenden Meteore zu entdecken.

Staubspur eines Kometen sorgt für das Schauspiel

Ursache für den jährlichen Sternschnuppenstrom ist der Komet 109P/Swift-Tuttle. Auf ihrer Umlaufbahn durchquert die Erde dessen Staubspur. Kleine Partikel dringen dabei mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre ein und bringen die Luft zum Leuchten. So entsteht das typische Schauspiel der Perseiden am Nachthimmel.