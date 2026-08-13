Vermischtes

Taiwan meldet “abnormalen” KI-gestützten Cyberangriff

Taiwan meldet “abnormalen” KI-gestützten Cyberangriff
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Taiwans Regierung hat nach eigenen Angaben im vergangenen Monat KI-gestützte Cyberangriffe auf staatliche Einrichtungen abgewehrt, die aus dem Ausland gesteuert wurden. Es handelt sich offiziellen Angaben zufolge um eine neuartige Bedrohung, die als “beispiellos” beschrieben wird.

Taiwan-Flagge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Ministerium für Digitale Angelegenheiten (MDA) teilte mit, seine Überwachungseinheiten hätten den “abnormalen Angriff” auf Regierungsbehörden entdeckt, der am 20. Juli begann. Während der Ermittlungen gab das Nationale Institut für Cybersicherheit mehrere Warnmeldungen heraus.

Medienberichten zufolge sollen die Angreifer Open-Source-KI-Agenten eingesetzt haben, um ein autonomes Hacking-Werkzeug zu entwickeln, das wie ein koordiniertes Cyber-Team agierte. Das Werkzeug soll mindestens 85 Regierungskonten kompromittiert und mehr als 2.500 Personalakten erbeutet haben, bevor der Angriff auf Taiwans Atomsicherheitsbehörde und mindestens sieben Energieunternehmen ausgeweitet wurde.

- Anzeige -

Taiwan wirft China seit Jahren “hybride Kriegsführung” vor – von täglichen Militärmanövern nahe der Insel bis hin zu Desinformationskampagnen und Cyberangriffen. Direkte Vorwürfe gegen China wurden in dem neuen Fall offiziell aber nicht erhoben.

Augenärzte melden Netzhautschäden nach Sonnenfinsternis
Schweres Erdbeben erschüttert Indonesien: Mindestens 14 Tote
DIVI-Geschäftsführer: RKI unterschätzt Zahl der Hitzetoten
Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (14.08.2026)
BILDKORREKTUR: Florian Hager bleibt Intendant des Hessischen Rundfunks
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Putin besucht Kurilen-Archipel – Japan protestiert Putin besucht Kurilen-Archipel – Japan protestiert
Nächster Artikel Jugendämter melden deutlich mehr Kindeswohlgefährdungen Jugendämter melden deutlich mehr Kindeswohlgefährdungen

Folgen Sie uns

You Might also Like