Polizeipräsidium Mittelfranken

Unbekannter mit Schlagstock bedroht Mann in Erlangen-Bruck und raubt Bargeld

Unbekannter mit Schlagstock bedroht Mann in Erlangen-Bruck und raubt Bargeld
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In Erlangen-Bruck ist am Mittwochabend ein 24-jähriger Mann überfallen und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:45 Uhr auf der Parkplatzstraße: Ein bislang unbekannter Täter sprach das Opfer und seine Begleiterin an, zog wenige Meter vor ihnen einen Gegenstand, der wie ein Schlagstock aussah, und forderte laut Zeugenaussagen „Geldbeutel her“. Der Geschädigte übergab daraufhin einen fünf-Euro-Schein und seine Bankkarte. Anschließend flüchtete der Angreifer mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof.

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Täterbeschreibung und Fluchtrichtung

Der Täter wird als männlich, etwa 35 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß und mit kräftiger Statur beschrieben. Er habe braune Haare getragen und etwa 110 Kilogramm gewogen. Bekleidet sei er gewesen mit einer kurzen dunklen Hose, offenen Schuhen und einem olivgrünen T-Shirt.

Polizei sucht Zeugen

Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter oder seiner Fluchtrichtung machen können.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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