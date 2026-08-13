Unbekannter versucht in Nürnberger Altstadt 34-Jährigen zu berauben und schlägt ihn

Versuchter Raub in der Nürnberger Altstadt: Mann attackiert 34-Jährigen

In der Nürnberger Altstadt ist am Mittwochnachmittag ein bislang Unbekannter auf einen 34-Jährigen losgegangen und hat versucht, ihm sein Handy und seine Tasche zu entreißen. Der Mann wurde dabei im Gesicht getroffen und erlitt leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Vorfall am Spittlertorzwinger

Der Vorfall ereignete sich gegen 13:20 Uhr im Bereich des Spittlertorzwingers. Nach Angaben der Polizei sprach ein unbekannter Mann den 34-Jährigen an und fragte ihn, ob er ihm Geld geben könne. Als der 34-Jährige dies verneinte, versuchte der Tatverdächtige, nach dem in der Hand gehaltenen Handy und nach der Umhängetasche des Mannes zu greifen. Der Geschädigte verhinderte die Wegnahme der Gegenstände, woraufhin der Angreifer dem 34-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug.

Der Geschädigte zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige in Richtung Färberstraße. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Beschreibung des Tatverdächtigen und Ermittlungsaufruf

Die Kriminalpolizei beschreibt den Gesuchten als männlich, etwa 35 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß und schlank. Auffällig sei eine etwa zehn Zentimeter lange Narbe am Hals. Der Mann soll eine Glatze beziehungsweise einen Haarkranz haben und ein dunkelblaues T-Shirt, eine dunkle Hose sowie helle Sneaker getragen haben. Die Polizei nennt ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Ermittler haben wegen des Verdachts des versuchten Raubes die weiteren Untersuchungen übernommen und bitten Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Beschriebenen geben können, sich zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.