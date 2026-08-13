Entwarnung nach Sprengstoffverdacht in Mittelfranken

Nach dem Sprengstoffalarm am Bahnhof in Treuchtlingen im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat die Polizei Entwarnung gegeben.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Untersuchungen des Fundstücks hätten ergeben, dass es sich nicht um Sprengstoff handele, teilte die Polizei mit. Man gehe davon aus, dass der Gegenstand zur Störung “vorsätzlich” im Gleisbett platziert worden sei. Die Kriminalpolizei sei vor Ort und sichere Spuren. Der Bahnverkehr bleibe daher noch gesperrt.

Zuvor war ein “sprengstoffverdächtiger Gegenstand” im Gleisbett aufgefunden worden. Der Bahnverkehr im Bereich Treuchtlingen war daraufhin eingestellt worden, was in ganz Mittelfranken zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Die genauen Hintergründe waren zunächst weiter unklar. Die Ermittlungen dauern noch an.