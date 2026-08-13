Polizeipräsidium München

Bronzeskulptur in Münchner Altstadt teilweise gestohlen – Ziehharmonika‑Waffenabgüsse entwendet

Bronzeskulptur in Münchner Altstadt teilweise gestohlen – Ziehharmonika‑Waffenabgüsse entwendet
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bronzeskulptur vor Museum in Altstadt teilweise gestohlen

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Zwischen Sonntagabend, 2. August, 18:15 Uhr, und Montagmittag, 3. August, 12:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vor einem Museum in der Hotterstraße in der Altstadt zwei Teile einer dort aufgestellten Bronzeskulptur. Bei den entfernten Objekten handelt es sich um Bronzeabgüsse von Maschinenpistolen der Modelle MP5K und MAC-10. Der Schaden wird im niedrigen fünfstelligen Bereich beziffert.

Spurensicherung und Ermittlungen vor Ort

Die Münchner Kriminalpolizei führte an der Fundstelle umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung durch. Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei bittet um Hinweise und warnt vor Ankauf

Die Polizei fragt: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hotterstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Wer kann Hinweise zum Verbleib der entwendeten Bronzeabgüsse geben? Die Münchner Polizei weist außerdem ausdrücklich darauf hin: “Die Münchner Polizei warnt ausdrücklich vor dem Ankauf der entwendeten Bronzeabgüsse. Bei den Gegenständen handelt es sich um Bestandteile eines Kunstwerks, die Schusswaffen nachbilden. Insbesondere aufgrund ihrer auffälligen Gestaltung und Herkunft ist nicht auszuschließen, dass diese zum Kauf angeboten werden. Von einem Ankauf wird daher ausdrücklich abgeraten.”

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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