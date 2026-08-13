Größerer Polizeieinsatz in Mittelfranken nach Sprengstoffverdacht

Am Bahnhof in Treuchtlingen im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist es am Donnerstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Es sei ein “sprengstoffverdächtiger Gegenstand” im Gleisbett aufgefunden worden, teilte die Polizei mit. Spezialkräfte der Bundespolizei wurden demnach zur Untersuchung des “sprengstoffgefährlichen Gegenstands” hinzugezogen. Der Bahnverkehr im Bereich Treuchtlingen wurde eingestellt. Die Behörden riefen dazu auf, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern noch an.