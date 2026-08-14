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Hubschrauberabsturz im Erzgebirge

Hubschrauberabsturz im Erzgebirge
DTS Nachrichtenagentur
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Ein Hubschrauber ist am Freitagvormittag in einem Wald bei Sehmatal im Erzgebirge abgestürzt.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie der MDR unter Verweis auf Feuerwehrangaben berichtet, soll der Pilot bei dem Absturz ums Leben gekommen sein. Der Hubschrauber war offenbar zum Kalken in dem Waldgebiet unterwegs, als es zu dem Unglück kam.

Augenzeugen sprachen von einer weithin sichtbaren Rauchsäule über dem Absturzort. Weitere Details zu den Umständen des Absturzes waren zunächst nicht bekannt.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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