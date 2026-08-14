68-Jähriger bei Frontalcrash auf St.2116 zwischen Bad Griesbach und Vilshofen tödlich verletzt

Auf der Staatsstraße 2116 zwischen Bad Griesbach i. Rottal und Vilshofen ist am Freitagvormittag ein 68-Jähriger bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Der Mann aus Neuburg am Inn war gegen 11.00 Uhr mit seinem Nissan in Richtung Vilshofen unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve kurz vor St. Salvator auf die Gegenfahrbahn geriet und nahezu frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammenstieß.

Schwerer Aufprall in Kurve

Der Zusammenstoß erfolgte nach Angaben der Polizei mit hoher Geschwindigkeit. Durch den heftigen Aufprall erlitt der Fahrer des Nissans so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb. Notarzt und Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen.

Großeinsatz von Rettungskräften und Feuerwehr

Die Staatsstraße wurde vollständig gesperrt. Die örtlichen Feuerwehren aus Bad Griesbach i. Rottal, St. Salvator, Reisbach und Ortenburg waren im Einsatz, unterstützten an der Unfallstelle und leiteten den Verkehr um. Die Polizei nimmt den Unfall auf und wird dabei von Beamten der Verkehrspolizei Passau unterstützt. Die Sperrung der Staatsstraße wird noch geraume Zeit andauern, die Feuerwehr leitet weiterhin um.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.