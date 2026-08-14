Polizeipräsidium Niederbayern

Ausgebrannter VW-Golf bei Meilenhofen: Fahrlässige Brandstiftung vermutet

Ausgebrannter VW-Golf bei Meilenhofen: Fahrlässige Brandstiftung vermutet
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ein vollständig ausgebrannter VW Golf wurde am Donnerstagnachmittag westlich von Meilenhofen entdeckt; Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnten ein Übergreifen des Feuers auf weitere Flächen verhindern, dennoch entstand erheblicher Flurschaden. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen, da ein vorsätzliches Inbrandsetzen des Fahrzeugs nicht ausgeschlossen werden kann.

Inhalte im Überblick

Brandort und Löscheinsatz

Die Alarmmeldung erreichte die Einsatzkräfte am 13. August 2026 am Nachmittag. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung stand der VW Golf bereits in Vollbrand und war vollständig ausgebrannt. Feuerwehrkräfte verhinderten eine Ausbreitung des Feuers auf die angrenzenden Felder, konnten jedoch nicht verhindern, dass es zu umfangreichem Flurschaden kam.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Da ein strafbares Handeln nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizeiinspektion Landshut die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die am Donnerstag, 13.08.2026, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.30 Uhr westlich von Meilenhofen an der Verbindungsstraße zwischen Meilenhofen und Aiglsbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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