Dax startet positiv – Ölpreis sucht neutrale Position

Der Dax ist am Freitagmorgen positiv in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.445 Punkten berechnet, 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

“Die Anleger haben in den vergangenen beiden Wochen ihre makroökonomischen Sorgen abgestreift und blicken wieder ähnlich optimistisch in die Zukunft wie vor Beginn des Iran-Kriegs”, sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. “Sie sehen sich durch die Ergebnisse der Berichtssaison und die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft gegenüber hohen Energiepreisen in ihrer optimistischen Haltung bestärkt. Dennoch ist über 26.500 Punkten im Dax kurzfristig der Deckel drauf. Der Markt wartet auf neue Impulse.”

“Während die Finanzmärkte mit einem wirtschaftlichen Druckaufbau gegen den Iran weitaus besser zurechtzukommen scheinen als mit weiteren militärischen Maßnahmen, bleibt vor dem Wochenende hohe Unsicherheit darüber bestehen, wie diese Maßnahmen am Ende wirklich ausgestaltet sein werden. Ein wenig Zurückhaltung ist bei den Anlegern vor dem Wochenende daher zu spüren.”

“Der Iran scheint auf Zeit zu spielen. Da die Zwischenwahlen nahen, scheuen sich die USA vor weiteren militärischen Aktionen, die im eigenen Land sehr unbeliebt geworden sind. Ob die neuen wirtschaftlichen Maßnahmen gegen den Iran ausreichen werden, um eine Lösung im Konflikt herbeizuführen, muss sich erst noch zeigen. Der Ölpreis hat sich ziemlich genau in der Mitte der Handelsspanne der Sommermonate eingefunden. Das ist insofern ein neutraler Preis: Die Energiehändler warten ab und harren der Dinge, die da kommen mögen”, sagte Stanzl.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1546 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8661 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Morgen wurden für eine Feinunze 4.333 US-Dollar gezahlt (-0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 120,66 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 88,58 US-Dollar, das waren 1,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.