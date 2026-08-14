Politik & Wirtschaft

Mehr Gründungen größerer Betriebe

Mehr Gründungen größerer Betriebe
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Im 1. Halbjahr 2026 sind in Deutschland rund 69.600 Betriebe gegründet worden, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen.

Gewerbeanmeldung einer GmbH (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, waren das 3,0 Prozent mehr neu gegründete größere Betriebe als im 1. Halbjahr 2025. Gleichzeitig sank jedoch die Zahl der vollständigen Aufgaben von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung um 3,8 Prozent auf rund 49.800.

Die Neugründungen von Gewerben waren im 1. Halbjahr 2026 mit insgesamt rund 352.400 um 8,3 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der Gewerbeanmeldungen stieg um 8,1 Prozent auf rund 418.100. Zu den Gewerbeanmeldungen zählen neben Neugründungen von Gewerbebetrieben auch Betriebsübernahmen (zum Beispiel Kauf oder Gesellschaftereintritt), Umwandlungen (zum Beispiel Verschmelzung oder Ausgliederung) und Zuzüge aus anderen Meldebezirken.

Die Zahl der vollständigen Gewerbeaufgaben war im 1. Halbjahr 2026 mit rund 246.600 um 0,1 Prozent niedriger als im 1. Halbjahr 2025. Die Gesamtzahl der Gewerbeabmeldungen sank um 2,1 Prozent auf rund 298.300. Neben Gewerbeaufgaben zählen dazu auch Betriebsübergaben (zum Beispiel Verkauf oder Gesellschafteraustritt), Umwandlungen oder Fortzüge in andere Meldebezirke, so die Behörde.

- Anzeige -
OpenAI-Chef Altman rechnet mit weiteren KI-Zwischenfällen
Dax startet positiv – Ölpreis sucht neutrale Position
Dax startet positiv – Ölpreis sucht neutrale Position
Hamburger Cum-Ex-Affäre kommt nun doch vor Bonner Landgericht
Beschäftigung in Automobilindustrie erreicht neuen Tiefstand
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Juni gesunken Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Juni gesunken
Nächster Artikel Weniger Unternehmensinsolvenzen im Mai Weniger Unternehmensinsolvenzen im Mai

Folgen Sie uns

You Might also Like