Politik & Wirtschaft

Bundeswehr-Brigade in Litauen zu 60 Prozent besetzt

Bundeswehr-Brigade in Litauen zu 60 Prozent besetzt
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Die für die Nato-Ostflanke vorgesehene Panzerbrigade 45 “Litauen” ist zum Stand 31. Juli zu rund 60 Prozent mit Personal besetzt. Das berichtet die “Bild-Zeitung” unter Berufung auf Angaben des Bundesverteidigungsministeriums.

Bundeswehr-Panzer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der personelle Besetzungsstand vor Ort in Litauen liege aktuell bei 92 Prozent, teilte das Ministerium mit. Unter Berücksichtigung der Planungen für die in Deutschland aufgestellten Kräfte belaufe sich der Besetzungsstand der gesamten Brigade schon jetzt auf rund 60 Prozent.

Das bedeute, dass bereits heute 60 Prozent derjenigen Personen feststünden und fest auf Dienstposten eingeplant seien, die gegen Ende kommenden Jahres ihren Dienst in Litauen aufnehmen würden. Der personelle Aufwuchs sei durchweg auf Basis von Freiwilligenmeldungen realisiert worden und entwickle sich weiterhin positiv, so das Ministerium.

Die Brigade Litauen soll bis Ende 2027 mit insgesamt 4.800 Soldaten sowie 200 zivilen Mitarbeitenden voll einsatzbereit sein. Es handelt sich um den ersten Großverband, den die Bundeswehr dauerhaft im Ausland stationiert.

- Anzeige -
Ramelow: Höcke und Wagenknecht passen zusammen
US-Börsen freundlich – Sorge vor Zinserhöhung schwindet
Bauernverband warnt vor Ernteausfällen
Bericht: Frederik Bouffier wird PGF der Unionsfraktion
Volker Beck wehrt sich gegen Gerichtsentscheidung
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Ramelow: Höcke und Wagenknecht passen zusammen Ramelow: Höcke und Wagenknecht passen zusammen

Folgen Sie uns

You Might also Like