Dax-Konzerne vor Rekordgewinn 2026

Die 40 Dax-Konzerne stehen 2026 vor einem Rekordgewinn. Trotz Irankrieg, hoher Ölpreise und US-Zöllen steigerten sie ihre Nettogewinne im ersten Halbjahr um 13,5 Prozent auf 68,3 Milliarden Euro, berichtet das “Handelsblatt”. Mit dem Energieversorger RWE hat am Donnerstag der letzte Dax-Konzern seine Bilanz für das abgelaufene Quartal vorgelegt.

Nach den starken ersten sechs Monaten rechnen Analysten im Durchschnitt damit, dass die Dax-Konzerne ihre Nettogewinne im Gesamtjahr um knapp 14 Prozent auf 127,7 Milliarden Euro steigern werden – so viel wie noch nie in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Das zeigen Berechnungen des “Handelsblatt” Research Institute (HRI) auf Basis von Daten des Finanzspezialisten Bloomberg.

Im bisherigen Rekordjahr 2021 waren die Dax-Konzerne auf 123,5 Milliarden Euro gekommen. Damals verdienten BMW, Mercedes und VW allerdings noch 50 Milliarden Euro. In diesem Jahr dürften es nur gut 17 Milliarden Euro werden. Im ersten Halbjahr 2026 sanken die Nettogewinne der drei Autobauer um 19 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro.

Mindestens 13 Dax-Konzerne dürften 2026 so viel wie noch nie verdienen, darunter die Versicherer Allianz und Munich Re, der Softwarehersteller SAP und Industriekonzerne wie Airbus, Heidelberg Materials, Hochtief, Gea und Rheinmetall.