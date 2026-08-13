Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.08.2026

Innenstadt – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung



Am Mittwoch (12.08.2026) wurde ein 40-Jähriger am Leonhardsberg von einem bislang unbekannten Täter mit einer Glasflasche verletzt.

Gegen 04.00 Uhr lief der 40-jährige Geschädigte den Leonhardberg in stadtauswärtiger Richtung auf dem Gehweg entlang. Hierbei stellte er den späteren Täter fest, der sich mitten auf der Fahrbahn befand und forderte diesen auf, die Straße zu verlassen.

Der unbekannte Mann schlug dem 40-Jährigen daraufhin eine Glasflasche auf den Kopf. Der 40-Jährige erlitt durch den Schlag eine Kopfplatzwunde.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 20 Jahre alt, dunkle Haare, er trug eine dunkle Hose und einen dunklen Pullover. Er befand sich in Begleitung von zwei weiblichen Personen.

Die Polizei Augsburg Mitte ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den bislang unbekannten Täter. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.



Firnhaberau – Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr



Am Mittwoch (12.08.2026) kontrollierte die Polizei einen Fahrradfahrer, der unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 54-jähriger Fahrradfahrer die Schillstraße. Eine Polizeistreife führte eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die Beamten starken Alkoholgeruch und alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille.

Aus diesem Grund unterband die Polizei die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme.

Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen brachte die Polizei den 54-Jährigen zu seiner Wohnanschrift.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols.

Der 54-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.



Innenstadt – Polizei ermittelt nach Autofahrt unter Drogeneinfluss



Am Mittwoch (12.08.2026) führte die Polizei eine allgemeine Verkehrskontrolle durch und stellte hierbei fest, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Gegen 13.00 Uhr kontrollierte die Polizeistreife einen 22-jährigen Pkw-Fahrer in der Straße Am Alten Einlass. Hierbei stellte sie drogentypische Ausfallerscheinungen fest.

Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen den 22-Jährigen.

Der 22-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

REGION



Schwabmünchen – Verkehrspolizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Pkw



Bereits am Samstag (08.08.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Fahrzeug in der Holzheystraße.

Zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr verkratzte ein unbekannter Täter einen schwarzen Range Rover auf der linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz. Zeugen, die Hinweise auf den Täter haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-2010 zu melden.



Gablingen – Polizei ermittelt nach versuchtem Callcenterbetrug



Bereits am Dienstag (11.08.2026) kam es zu einem versuchten Callcenterbetrug in Gablingen. Die Polizei nahm in diesem Zusammenhang einen 17-Jährigen fest.

Gegen 16.15 Uhr rief ein 91-Jähriger bei der Polizei an und meldete, dass bei ihm falsche Polizeibeamte angerufen hätten. Der aufnehmende Polizeibeamte bekam am Telefon mit, wie einer der Betrüger sich bereits an der Wohnadresse des Mannes befand.

Sofort fuhr die Polizei an die Wohnadresse des 91-Jährigen im Bereich Holzhausen. Vor Ort konnte eine männliche Person festgestellt werden. Diese wurde festgenommen. Es kam zu keinem Vermögensschaden.

Der 17-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Vorwurfs des versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und setzte diesen in Vollzug.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen eines banden- und gewerbsmäßigem Betrugsversuchs gegen den 17-Jährigen.

Der 17-Jährige hat die deutsche und rumänische Staatsangehörigkeit.

Laut Zeugen war eine zweite männliche Person in einem schwarzen Mietfahrzeug von MILES vor Ort, diese flüchtete bei Eintreffen der Polizei in Richtung Wald.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf den Mietwagen oder den zweiten Tatverdächtigen haben, sich unter der Tel. 0821/323-3821 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.