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17-Jähriger nach versuchtem Callcenter-Betrug bei 91-Jährigem in Gablingen festgenommen

17-Jähriger nach versuchtem Callcenter-Betrug bei 91-Jährigem in Gablingen festgenommen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Festnahme nach versuchtem Callcenterbetrug in Gablingen

Inhalte im Überblick

Bei einem mutmaßlichen Callcenterbetrug in Gablingen nahm die Polizei am Dienstag einen 17-Jährigen fest, nachdem ein 91-Jähriger die Beamten alarmiert hatte. Der Senior meldete gegen 16.15 Uhr, dass angebliche Polizeibeamte bei ihm angerufen hätten, und der diensthabende Polizist hörte am Telefon mit, dass sich einer der Betrüger bereits an der Wohnadresse des Mannes aufhielt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine männliche Person fest und nahmen sie fest.

Keine finanziellen Verluste, Haftbefehl erlassen

Durch das schnelle Eingreifen entstand dem 91-Jährigen kein Vermögensschaden. Der festgenommene 17-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs und setzte den Haftbefehl in Vollzug. Gegen den Jugendlichen, der die deutsche und die rumänische Staatsangehörigkeit besitzt, ermittelt nun die Kriminalpolizei Augsburg unter anderem wegen dieses Delikts.

Zeugenaufruf zu zweiter Person und Mietfahrzeug

Zeugen berichten, dass zum Tatzeitpunkt eine zweite männliche Person in einem schwarzen Mietfahrzeug des Anbieters MILES vor Ort gewesen sei. Diese Person sei bei Eintreffen der Polizei in Richtung Wald geflüchtet. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Personen, die Hinweise zu dem Mietwagen oder dem zweiten Tatverdächtigen geben können, sich zu melden.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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