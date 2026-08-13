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22-Jähriger in Augsburg wegen Drogen am Steuer gestoppt und Blutprobe angeordnet

22-Jähriger in Augsburg wegen Drogen am Steuer gestoppt und Blutprobe angeordnet
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Bei einer Verkehrskontrolle in der Augsburger Innenstadt hat die Polizei am Mittwochnachmittag einen 22 Jahre alten Pkw-Fahrer gestoppt, gegen den nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz läuft. Die Streife hatte gegen 13.00 Uhr in der Straße Am Alten Einlass bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt, seine Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme veranlasst.

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Kontrolle in der Innenstadt

Die Beamten führten eine allgemeine Verkehrskontrolle durch und richteten ihr Augenmerk auf den 22-Jährigen, bei dem sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelgebrauch ergaben. Im Anschluss an die Feststellungen verbot die Polizei dem Mann das Weiterfahren und veranlasste die gesetzlich vorgesehene Blutentnahme zur Beweissicherung.

Ermittlungen wegen Ordnungswidrigkeit

Die zuständigen Behörden leiten nun ein Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen den Fahrer ein. Der 22-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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