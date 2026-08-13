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Fahrradfahrer (54) in Augsburg mit über 2 Promille gestoppt und angezeigt

Fahrradfahrer (54) in Augsburg mit über 2 Promille gestoppt und angezeigt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Fahrradfahrer in Firnhaberau mit über zwei Promille gestoppt

In der Firnhaberau hat die Polizei am Mittwochabend einen 54-jährigen Fahrradfahrer angehalten, der deutlich alkoholisiert unterwegs war. Bei einer Verkehrskontrolle in der Schillstraße gegen 19.30 Uhr bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch und alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille, woraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme veranlasst wurde.

Inhalte im Überblick

Weitere Maßnahmen und Ermittlungen

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Einsatzkräfte den Mann zu seiner Wohnanschrift. Die Beamten leiten nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols. Der 54-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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