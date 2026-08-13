Polizeipräsidium Niederbayern

27-Jähriger als Kuri­er festgenommen: 10.000 Euro-Abholer bei Senioren-Betrugsversuch geschnappt

27-Jähriger als Kuri­er festgenommen: 10.000 Euro-Abholer bei Senioren-Betrugsversuch geschnappt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Festnahme nach Versuch eines Telefonbetrugs in Vilshofen

Ein 27-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen in Vilshofen vorläufig festgenommen worden, nachdem er einem vermeintlichen Kurier zufolge 10.000 Euro bei einer 66-Jährigen abholen sollte. Die Aktion gelang den Einsatzkräften der Grenzpolizeiinspektion Passau und der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern in enger Abstimmung mit der Polizeiinspektion Vilshofen, nachdem der Ehemann der Frau den Betrugsversuch angezeigt hatte.

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Wie der Versuch ablief

Nach Angaben der Polizei meldete sich am Dienstag ein Anrufer, der sich als österreichischer Polizeibeamter ausgab. Er teilte der 66-Jährigen mit, dass bei einer Überprüfung ihres Anlagekontos ein bereits erzielter Gewinn in Gefahr sei. Zur Sicherung des Gewinns verlangte der Anrufer die Übergabe von 10.000 Euro in bar an einen Kurier.

In der Annahme, es handle sich bei dem Abholer um einen tatsächlichen Polizeibeamten, besorgte die Frau das Bargeld und sollte es dem Abholer übergeben. Als der Abholer am Mittwoch gegen 10.00 Uhr in der Nähe des Wohnanwesens erschien, nahmen Einsatzkräfte ihn widerstandslos fest.

Ermittlungsstand und neuer Modus Operandi

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau erließ das Amtsgericht Passau zwischenzeitlich Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten gewerbsmäßigen Betruges als Mitglied einer Bande. Der Beschuldigte wurde nach Vorführung dem Ermittlungsrichter übergeben und in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau dauern an.

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Die Polizei machte in Zusammenhang mit dem Fall auf einen offenbar neuen Modus Operandi bei Anlagebetrügereien aufmerksam: Anleger werden zunächst über dubiose Internetplattformen auf vermeintlich lukrative Angebote aufmerksam und investieren dort geringe Beträge, in der Regel etwa 250 Euro. Angebliche Anlageberater (Broker) täuschen dann hohe Wertsteigerungen vor. Im vorliegenden Fall hätte der der Frau vorgespielte Gewinn bei 80.000 Euro gelegen; zur sofortigen Sicherung sollte sie 10.000 Euro abheben und an den Kurier übergeben.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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