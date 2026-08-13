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Merz will bei Klausur Wirtschaftspolitik beraten

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DTS Nachrichtenagentur
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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will bei der Kabinettsklausur in der übernächsten Woche die Zukunft der deutschen Wirtschaft in den Fokus rücken. Das geht aus der Einladung für das Treffen hervor, aus der das Nachrichtenmagazin Politico zitiert.

Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach geht es unter anderem um Rahmenbedingungen für industrielle Wettbewerbsfähigkeit, Souveränität und für Schlüsseltechnologien. Der Tagesordnungspunkt dazu ist im Programm mit “Deutschland auf Kurs bringen” überschrieben.

Das Treffen findet am 25. und 26. August auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg statt. Als Gäste sind unter anderem Siemens-Chef Roland Busch und Aidan Gomez, der CEO von Cohere, eingeladen. Das kanadische KI-Startup Cohere hatte zuletzt das Heidelberger Unternehmen Aleph Alpha übernommen, das lange als deutsche KI-Hoffnung galt. Auch Handwerkspräsident Jörg Dittrich soll bei der Kabinettsklausur einen Impulsvortrag halten.

Laut Tagesordnung sollen bei dem Treffen auch einige Innovationen konkret vorgeführt werden. So ist eine “Flugdemonstration der neuesten Abfangdrohne” des Münchener Herstellers Tytan Technologies geplant.

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Das Bundeskriminalamt soll in Neuhardenberg präsentieren, wie es Künstliche Intelligenz und neue Technologien einsetzt. Der Zoll wird eine App zur digitalen Personenüberprüfung vorstellen.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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