Sprengstoffverdacht in Treuchtlingen: Entwarnung nach Bundespolizei-Prüfung, Bahnverkehr wieder freigegeben

Verdächtiger Gegenstand am Treuchtlinger Bahnhof: Entwarnung nach Prüfung durch Bundespolizei

Ein verdächtiger Gegenstand am Gleis südlich des Treuchtlinger Bahnhofs hat am Donnerstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Fund gegen 08:30 Uhr führte zu einer großräumigen Absperrung und zur vorübergehenden Einstellung des Zugverkehrs; nach Untersuchungen durch Spezialkräfte der Bundespolizei konnten die Beamten am Mittag Entwarnung geben.

Evakuierung und Untersuchung vor Ort

Ein Bahn-Techniker hatte den Gegenstand im Gleisbereich entdeckt. Nach einer Sichtprüfung stuften eingesetzte Polizeikräfte den Fund als sprengstoffverdächtig ein und sperrten den Bereich rund um den Fundort weiträumig ab. Der Schienenverkehr in diesem Streckenabschnitt wurde vollständig eingestellt, bis die Gefahr geklärt war.

Fachkräfte der Bundespolizei fertigten unter anderem Röntgenbilder des Gegenstands an. Für eine der Aufnahmen musste der Gegenstand angehoben werden; deshalb räumten Einsatzkräfte die unmittelbar anliegenden Wohnhäuser in der Alten Burgstraße. Insgesamt verließen elf Personen vorübergehend ihre Wohnungen. Die Stadt Treuchtlingen stellte den Betroffenen das nahegelegene Gemeindehaus als Aufenthaltsort zur Verfügung.

Abschluss der Maßnahmen und weitere Ermittlungen

Die Auswertung des zweiten Röntgenbildes ergab, dass sich in dem aufgefundenen Gegenstand kein Sprengstoff befindet. Anschließend konnte die Absperrung schrittweise aufgehoben werden. Beamte der Spurensicherung übernahmen die abschließenden Maßnahmen am Fundort. Der Bahnverkehr wurde um kurz nach 14:30 Uhr wieder freigegeben.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Ansbach übernommen. Neben zahlreichen Einsatzkräften der mittelfränkischen Polizei und der Bundespolizei waren auch ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst im und um den Einsatzort tätig.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.