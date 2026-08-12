75‑Jähriger in Gutenstetten auf Hof überfallen – Täter flüchtig, Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag in Gutenstetten einen 75-Jährigen überfallen und Bargeld erbeutet. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr im Hof des Anwesens in der Steigerwaldstraße; der Täter drohte dem Senior mit einem unbekannten Gegenstand, forderte ihn auf, ins Haus zu gehen, und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter mit einem dreistelligen Betrag in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Tatablaufs

Der 75-jährige Anwohner hielt sich im Hof seines Grundstücks auf, als ein Mann auf ihn zutrat und ihn bedrohte. Laut Polizei forderte der Unbekannte den Senior auf, ins Haus zu gehen und ihm Bargeld auszuhändigen. Der Geschädigte übergab daraufhin einen dreistelligen Betrag; der Täter entfernte sich danach ohne bekannte Zielrichtung.

Ermittlungen und Fahndung

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Die Maßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, etwa 50 Jahre alt, schlank, dunkelblonde Haare, bekleidet mit einer blauen Hose und einem roten Poloshirt.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.