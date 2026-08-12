Polizeipräsidium Mittelfranken

Mann (47) stirbt nach Schlägerei in Spalt – Ermittlungen wegen Körperverletzung mit Todesfolge

Mann (47) stirbt nach Schlägerei in Spalt – Ermittlungen wegen Körperverletzung mit Todesfolge
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Spalt (Lkrs. Roth) ist ein 47 Jahre alter Mann nach einer Auseinandersetzung am 5. August an seinen Verletzungen gestorben. Das Opfer war gegen 21:10 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs, geriet in der Dorfstraße im Gemeindeteil Großweingarten mit einem Paar in einen Streit und wurde später nach einem Gerangel zu Boden gebracht; er erlag am 6. August im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

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Konfrontation in der Dorfstraße

Nach den Ermittlungen der Polizei traf das Paar, ein 38-jähriger Mann und seine Begleiterin, in einem auffällig gelb/bunten Ford Transit auf den 47-Jährigen, der den beiden aus der Vergangenheit bekannt war. Der Radfahrer ging den Angaben zufolge zunächst verbal auf die Fahrzeuginsassen zu, schrie laut und gestikulierte.

Fluchtversuch und erneute Begegnung

Um den Konflikt zu vermeiden, fuhr der 38-jährige Fahrer laut Polizeiangaben in einen nahegelegenen Feldweg. Dort wurde das Paar jedoch erneut von dem 47-Jährigen abgepasst. Der Mann stellte sich dem Fahrzeug in den Weg, woraufhin beide ausstiegen und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kam. Der 47-Jährige ging zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Das Paar begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen und alarmierte den Rettungsdienst.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und starb am folgenden Tag an seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Auf einen Presseaufruf meldeten sich inzwischen Zeugen beim Kriminaldauerdienst; diese sollen zeitnah vernommen werden.

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Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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