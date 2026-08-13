Unbekannter verkratzt Range Rover in Schwabmünchen – 5.000 Euro Schaden

Unbekannter zerkratzt Range Rover in Schwabmünchen

In Schwabmünchen ist am Samstagvormittag ein schwarzer Range Rover mutwillig beschädigt worden. Zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr verübte ein bislang unbekannter Täter Kratzspuren an der linken Fahrzeugseite; der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug aufgenommen. Hinweise auf den Täter nimmt die Dienststelle entgegen.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0821/323-2010 zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.